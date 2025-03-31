Пермский производитель соков регистрирует новый бренд

Пермский производитель соков «Санфрут» регистрирует новый товарный знак Get Fit. Соответствующая информация опубликована на портале znakoved.ru. Наименование будет использоваться в двух категориях, включая продовольственные товары животного происхождения, овощи, садово-огородные продукты, подготовленные для употребления, а также для производства безалкогольных напитков. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании, проект нового продукта находится в разработке. «Детали проекта анонсируем ближе к лету»,— подчеркнули в «Санфруте».

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Напомним, летом 2024 года пермский производитель соков «Санфрут» занялся новым инвестпроектом — производством напитков на основе артезианской воды для здорового образа жизни «Вода Сасси».

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Выпускает соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Выручка за 2023 год — 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 170,7 млн руб. В августе 2021 года управляющее предприятием ООО «Санфрут» сменило владельцев: бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений», в собственности которых завод был с начала 2000-х, продали его зарегистрированному в Москве ООО «Инвестпроект» (99,9%) и Ксении Галкиной (0,1%). Согласно Rusprofile, гендиректором общества выступает Петр Паньков.