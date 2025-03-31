Экс-руководитель краевого управления автодорог не согласился с приговором

Бывший руководитель регионального управления автодорог и транспорта Андрей Угольков, осужденный за получение взятки, обжаловал приговор суда первой инстанции. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru. По данным картотеки Пермского районного суда, апелляционная жалоба экс-чиновника направлена в краевой суд 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Угольков

Фото: Дмитрий Астахов Андрей Угольков

Фото: Дмитрий Астахов

Пермский районный суд вынес приговор в отношении Андрея Уголькова 12 марта 2025 года. Следствие и суд установили, что господин Угольков получил взятку в особо крупном размере через посредника в сумме 15,8 млн руб. По версии следствия, эти деньги он получил от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ.

Сам Андрей Угольков в ходе предварительного следствия вину признавал полностью. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный должен также заплатить штраф, равный пятикратной сумме взятки, с конфискацией имущества в размере взятки.