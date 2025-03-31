МИД: европейские бренды рассчитывают, что Россия «все забудет»

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов сказал, что европейский бизнес рассчитывает, что Москва «все забудет и простит». Он добавил, что подход к возвращению на российский рынок любой организации будет индивидуальным.

«Во-первых, многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы СВО не выдержит санкционного давления, а потому, мол, никуда не денется, попросит европейский бизнес вернуться на его условия. Во-вторых, и это действительно имеет место, европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит»,— сказал Кирилл Логвинов ТАСС.

По словам дипломата, Россия никого не выгоняла, некоторые западные компании «испугались и сразу же ушли, другие — остались». Кирилл Логвинов считает, что решение об уходе было продиктовано в том числе «личным отношением руководства тех или иных западных компаний к России».

18 марта президент Владимир Путин поручил правительству разработать правила возвращения западных компаний на российский рынок. Процедура, по его словам, должна быть согласована с «с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране».