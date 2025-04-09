Дому ищут безопасность

Чувство безопасности, спокойствия и комфорта — то, чего хочет от своего жилья каждый. Создать нужную атмосферу и уют помогают несколько факторов: местоположение, планировка, дизайнерские решения, декор — все они работают в комплексе. Есть еще одна не самая очевидная, но не менее важная часть, благодаря которой все остальные элементы функционируют должным образом. Исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов рассказал, какую роль играет страхование в создании общего комфорта и как помогает превратить недвижимость в дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов

Фото: предоставлено пресс-службой СберСтрахование Исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов

Фото: предоставлено пресс-службой СберСтрахование

Ценность страхования

Когда происходят непредвиденные ситуации — например, залили соседи сверху или короткое замыкание повредило проводку, вся теплая аура и несокрушимость дома теряются. Хозяева нервничают, переживают и начинают прикидывать расходы на устранение последствий произошедшего. В подобных ситуациях дальновидно оформленный страховой полис разряжает обстановку — расходы на восстановление возьмет на себя страховая компания. Значит, не нужно будет экстренно искать средства, брать деньги из накоплений или же вовсе жить без ремонта, пока нужная на него сумма не будет собрана.

Ответим на вопрос, каким бывает страхование жилья. Сегодня страховые компании предлагают два вида его защиты: добровольное и обязательное (ипотечное) страхование.

Решение об оформлении полиса добровольного страхования человек принимает самостоятельно — оно защищает дом или квартиру в разных экстренных ситуациях: пожарах, стихийных бедствиях, ограблениях, заливах, повреждении внутренней отделки и имущества третьими лицами и других.

Чаще всего клиенты СберСтрахования, оформляющие полисы добровольного страхования жилья, сталкиваются с бытовыми заливами. В 2024 году на них пришлось 66% от всех страховых случаев по таким договорам. При этом наиболее крупные выплаты компания производит в связи с пожарами — в прошлом году средний размер компенсации из-за них составил 288 тыс. руб.

Ипотечное страхование недвижимости же необходимо при покупке квартиры с использованием кредитных средств, поэтому оформляют такие полисы чаще. В 2024 году на них пришлось 74% от всех договоров защиты недвижимости, заключенных в СберСтраховании.

Хотя обязанность оформить такой полис сначала и может показаться вынужденной необходимостью, на самом деле это реальный инструмент защиты на случай рисков, которые могут произойти с жильем во время выплаты ипотеки. Как правило, кредит оформляется на длительный срок, до 30 лет, сумма займа довольно высока, а ежемесячный платеж составляет значимую часть дохода, поэтому поиск средств на устранение повреждений будет весьма затруднительным. Так, страхование становится гарантией, что в случае непредвиденной ситуации заемщик останется платежеспособным. Если же после инцидента дом или квартира станут вовсе не пригодными для жизни, страховая компания закроет задолженность перед банком и не произойдет ситуации, когда человек остался без крыши над головой и с многомиллионным долгом.

В подобных ситуациях могли бы оказаться жители Оренбургской и соседних областей, чьи дома пострадали из-за паводков. Самая крупная выплата по полису ипотечного страхования от СберСтрахования в связи с этими событиями составила 4,3 млн руб. Компания компенсировала эту сумму за уничтоженный водой частный дом.

Но далеко не всегда причиной таких крупных страховых случаев становятся стихийные бедствия. Так, СберСтрахование выплатило 2,9 млн руб. жителю Находки Приморского края в связи с пожаром в частном доме. Возгорание началось из-за нарушения соседями техники безопасности при обращении с огнем. Они жгли сухую траву, с порывом ветра огонь перекинулся на участок пострадавшего, из-за чего сначала загорелась хозяйственная постройка, затем дом, к которому она примыкала. В результате оба строения сгорели полностью.

Полис ипотечного страхования защищает только конструктивные элементы, стены, перекрытия, окна и остекление. Поэтому, чтобы застраховаться на случай большего количества ситуаций, нужно в дополнение оформлять полис добровольной защиты. Однако в СберСтраховании придумали более простое и элегантное решение: каждый клиент может расширить покрытие полиса ипотечного страхования, практически уравняв его по условиям с добровольной защитой — тогда оформлять второй договор не понадобится. В 2024 году треть людей, застраховавших ипотеку в СберСтраховании, сделали выбор в пользу комплексной защиты.

Какую страховку выбрать

В вопросе о том, кому стоит застраховать свое жилье, в компании едины во мнении — каждый дом и квартира должны быть защищены. Однако же ценность страхования понимают не все.

К сожалению, многие оформляют полисы, когда уже однажды столкнулись с форс-мажорами либо когда потенциальная опасность становится очевидна.

Так было прошлой весной: спрос на страхование от жителей регионов, соседствующих с пострадавшими от паводков территориями, резко возрос.

На фоне этих событий многие начали интересоваться, а покрывают ли вообще страховые полисы последствия стихийных бедствий. Ответ: да. В целом, когда дело доходит до заключения договора, люди задумываются над страховой суммой и рисками, которые хотят защитить. Тут каждый случай индивидуальный. Полис включает защиту от основных ситуаций, которые могут произойти с домом или квартирой: пожар, ограбление, залив, аварии инженерных систем, гражданская ответственность перед соседями и другие.

Общую сумму, на которую будет застраховано имущество, каждый выбирает по своему усмотрению: кто-то оценит стоимость ремонта, мебели и техники в 4 млн руб., кто-то — в 1,5 млн руб. Аналогично и с ее распределением: кому-то важнее больше средств заложить на случай повреждения отделки, другой, напротив, сам боится навредить соседям и большую часть выделит на защиту своей гражданской ответственности перед ними.

Отличным решением будет застраховать арендное жилье, ведь вероятность реализации рисков в такой квартире или доме выше. Полис поможет защитить финансовые интересы владельца в случае непредвиденных обстоятельств — например, если арендаторы случайно повредят отделку или сантехнику — и избавит от лишних нервов и разбирательств с ними. Кроме того, наличие страховки повышает и доверие самих арендаторов. Они чувствуют себя более защищенными, зная, что жилье застраховано и при возникновении проблем, они не останутся один на один с последствиями. Это может стать дополнительным аргументом в пользу выбора конкретного предложения об аренде.

При этом застраховать съемное жилье может сам арендатор, ведь, чтобы заключить договор, нужен только адрес. Нет необходимости вызывать специалиста страховой для осмотра и описи имущества или собирать документы — они понадобятся, только если произойдет страховой случай. Выплату, кстати, также получит собственник. Такая инициатива покажет ответственность и серьезность намерений арендатора и оградит от возможных конфликтов с владельцем, если что-то пойдет не так.

Страхование — это надежный способ защититься от непредвиденных трат, если с жильем что-то произойдет. Полис не может гарантировать отсутствие инцидентов, но снизит стресс и напомнит, что вы в сложной ситуации не одни и можете рассчитывать на помощь. Он обеспечит необходимую финансовую поддержку, которая позволит устранить последствия и вернуть дому или квартире первозданный вид.