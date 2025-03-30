Три пассажира, включая ребенка, пострадали в ДТП с лазурными автобусами в Пушкине

Следственный комитет организовал проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием двух пассажирских автобусов в городе Пушкине. Информация о ДТП на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц поступила во второй половине дня 30 марта, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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В настоящий момент на место выехали следователи. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, отметили в СК.

Как в свою очередь, уточнили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, в аварии пострадали трое пассажиров, включая ребенка 2014 года рождения. Их состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Доследственная проверка проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности). Ситуация также находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга, отметили в надзорном ведомстве.

Андрей Цедрик