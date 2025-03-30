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Сезон навигации в Марий Эл начинается с 1 апреля

В Марий Эл с 1 апреля начинается период навигации, реки республики освободились ото льда. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Сезон навигации в Марий Эл начинается с 1 апреля

Сезон навигации в Марий Эл начинается с 1 апреля

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Сезон навигации в Марий Эл начинается с 1 апреля

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Владельцы маломерных судов могут выходить на воду после полной очистки рек.

Инспекторы ГИМС МЧС России будут патрулировать акватории для соблюдения правил плавания и эксплуатации маломерных судов. Наиболее распространенными нарушениями являются несоблюдение правил плавания, отсутствие безопасности пассажиров, непрохождение технического осмотра и отсутствие судовых документов.

Влас Северин

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