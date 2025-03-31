Тротуары подорожают для водителей

В Северной столице штрафы за парковку на тротуаре могут вырасти с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 7,5 тыс. рублей. В регионах размер взысканий также повысится с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Санкция за «рецидив» составит 5 тыс. рублей. Соответствующий проект закона разработали депутаты ЛДПР. Эксперты считают инициативу полезной, но говорят, что эффективнее было бы передать право штрафовать нарушителей от ГИБДД городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штрафы за парковку на тротуаре могут вырасти с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., а за повторное нарушение — до 7,5 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Штрафы за парковку на тротуаре могут вырасти с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., а за повторное нарушение — до 7,5 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ближайшее время документ направят на заключение правительства РФ, а после внесут на рассмотрение в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии.

По мнению авторов инициативы, нынешние суммы штрафов (1 тыс. рублей в регионах и 3,5 тыс. в Петербурге и Москве) давно потеряли актуальность, так как норма была установлена еще в 2011 году.



Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в партию регулярно поступают обращения от тысяч граждан, «чьи дворы волей безответственных водителей превращаются в один большой паркинг».

«Не думая о комфорте людей, автомобилисты бросают машины прямо на тротуарах, поперек пешеходных дорожек, нередко преграждая входы в подъезды. Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа, сумма которого меньше, чем оплата двух часов стоянки в центре Москвы в будний день»,— отметил господин Слуцкий.

Сегодня стоянка на тротуаре разрешена только в местах, обозначенных знаком «Парковка (парковочное место)», а также информационными табличками. С 1 января 2025 года для подобных правонарушений в первые 30 дней с момента вынесения постановления предусмотрена скидка 25% на оплату.

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев солидарен с авторами инициативы в вопросе «защиты тротуаров от других участников движения, кроме пешеходов».

Депутат отметил, что фактически величина штрафов за парковку на тротуарах в городе уже выросла, так как с января этого года скидка на их уплату уменьшилась с 50 до 25%. В Петербурге также активно применяется эвакуация авто, так что водители, паркующиеся на тротуаре, вынуждены делать сразу две выплаты: штраф и за услуги эвакуатора.

«В развитие этой темы: в связи с тем, что эвакуация не действует повсеместно, лучше передать полномочия штрафовать за парковку на тротуаре городу от ГИБДД. И тогда городские службы смогут делать это в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации»,— пояснил господин Цивилев.

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов соглашается с парламентарием, отмечая, что конкретно по этому нарушению эффективнее штрафовать водителей в автоматическом режиме.



«Нужна неотвратимость наказания, то есть если автомобилист каждый раз будет автоматически получать штраф даже в размере 1 тыс. рублей, то этого вполне хватит, чтобы отучить его парковаться на тротуаре. Но сначала нужно четко определить, где тротуар, а где, например, пешеходно-транспортная дорога, пожарный проезд и прочее. Те, кто выписывает штрафы, определяют наличие тротуара по каким-то кадастровым картам, а вот как автомобилист это может определить, честно говоря, не очень понятно»,— говорит эксперт.

Владимир Колодчук