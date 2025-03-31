Тротуары подорожают для водителей
Штрафы за парковку в пешеходной зоне могут вырасти в Петербурге до 7,5 тыс. рублей
В Северной столице штрафы за парковку на тротуаре могут вырасти с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 7,5 тыс. рублей. В регионах размер взысканий также повысится с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Санкция за «рецидив» составит 5 тыс. рублей. Соответствующий проект закона разработали депутаты ЛДПР. Эксперты считают инициативу полезной, но говорят, что эффективнее было бы передать право штрафовать нарушителей от ГИБДД городу.
Штрафы за парковку на тротуаре могут вырасти с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., а за повторное нарушение — до 7,5 тыс. рублей
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В ближайшее время документ направят на заключение правительства РФ, а после внесут на рассмотрение в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии.
По мнению авторов инициативы, нынешние суммы штрафов (1 тыс. рублей в регионах и 3,5 тыс. в Петербурге и Москве) давно потеряли актуальность, так как норма была установлена еще в 2011 году.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в партию регулярно поступают обращения от тысяч граждан, «чьи дворы волей безответственных водителей превращаются в один большой паркинг».
«Не думая о комфорте людей, автомобилисты бросают машины прямо на тротуарах, поперек пешеходных дорожек, нередко преграждая входы в подъезды. Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа, сумма которого меньше, чем оплата двух часов стоянки в центре Москвы в будний день»,— отметил господин Слуцкий.
Сегодня стоянка на тротуаре разрешена только в местах, обозначенных знаком «Парковка (парковочное место)», а также информационными табличками. С 1 января 2025 года для подобных правонарушений в первые 30 дней с момента вынесения постановления предусмотрена скидка 25% на оплату.
Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев солидарен с авторами инициативы в вопросе «защиты тротуаров от других участников движения, кроме пешеходов».
Депутат отметил, что фактически величина штрафов за парковку на тротуарах в городе уже выросла, так как с января этого года скидка на их уплату уменьшилась с 50 до 25%. В Петербурге также активно применяется эвакуация авто, так что водители, паркующиеся на тротуаре, вынуждены делать сразу две выплаты: штраф и за услуги эвакуатора.
«В развитие этой темы: в связи с тем, что эвакуация не действует повсеместно, лучше передать полномочия штрафовать за парковку на тротуаре городу от ГИБДД. И тогда городские службы смогут делать это в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации»,— пояснил господин Цивилев.
Член Общественной палаты РФ Александр Холодов соглашается с парламентарием, отмечая, что конкретно по этому нарушению эффективнее штрафовать водителей в автоматическом режиме.
«Нужна неотвратимость наказания, то есть если автомобилист каждый раз будет автоматически получать штраф даже в размере 1 тыс. рублей, то этого вполне хватит, чтобы отучить его парковаться на тротуаре. Но сначала нужно четко определить, где тротуар, а где, например, пешеходно-транспортная дорога, пожарный проезд и прочее. Те, кто выписывает штрафы, определяют наличие тротуара по каким-то кадастровым картам, а вот как автомобилист это может определить, честно говоря, не очень понятно»,— говорит эксперт.