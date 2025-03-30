Владелец экспресс-кофейни в центре Перми добровольно снес незаконный объект

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия отказалась от исковых требований к Алене Марковой — дочери экс-депутата регионального заксобрания Андрея Маркова и компании «Центр Дистрибьюшн». Согласно материалам Арбитражного суда Пермского края, производство по делу прекращено, так как ответчик добровольно исполнил исковые требования. Ранее инспекция требовала демонтировать киоск с территории достопримечательного места «Проспект им. Сталина» в Перми. Речь идет об экспресс-кофейне «Kill Hunger» возле ТЦ «Хоровод» на ул. Куйбышева, 112г. Нестационарный торговый объект находится на одном участке с ТЦ «Хоровод» площадью 6,1 тыс. кв. м.

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В сервисе Kartoteka.ru указано, что индивидуальный предприниматель Алена Маркова ведет деятельность по подготовке строительной площадки. Предприниматель также является учредителем московского ООО «БЦ “Некрасовский”», пермского НП «Акватория» и участником калужского СНТ «Гринлэнд». Отец Алены Марковой, бывший депутат заксобрания Андрей Марков, уехал из России на фоне возбуждения уголовных дел о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость и о долгах двух коммерческих компаний. Расследование дел приостановлено в связи с отсутствием господина Маркова на территории России.

ООО «Центр Дистрибьюшн», созданное в Перми в 2010 году, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Руководит компанией Семен Гладиков, учредителем указан Сергей Марков, владелец ООО «Атлас», ООО «Интех-Строй», ООО «Новый век-агро» и СНТ «Гринлэнд».