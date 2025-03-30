В РФС пообещали представить аналог симулятора FIFA к 2030 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что отечественные разработчики продолжают создание российского аналога видеоигры FIFA. По словам господина Митрофанова, футбольный симулятор будет создан к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Митрофанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Митрофанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Аналог симулятора FIFA создается, никакой паузы нет»,— сказал генсек Российского футбольного союза в интервью ТАСС.

На открытии Игр будущего в феврале 2024 года футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту страны Владимиру Путину за помощью в создании аналога FIFA. Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный позднее уточнил, что разработка симулятора уже ведется, поддержку проекту оказывает «Газпром».

Видеоигры серии FIFA разрабатываются канадским филиалом Electronic Arts. После начала спецоперации издатель удалил все российские сборные и клубы из игры.