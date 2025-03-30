Стоимость имущества Цементной транспортной компании на торгах снизилась на 78%

Конкурсный управляющий зарегистрированного в Славянске-на-Кубани ООО «Цементная транспортная компания» Мелик Саакян сообщил о проведении публичных торгов имущества банкрота. Общая начальная стоимость четырех лотов, куда входит недвижимое и движимое имущество компании, составляет 13,7 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, на аукцион со снижением начальной цены за 9 млн руб. выставлены два нежилых здания площадью 246,7 кв. м и 16,1 кв. м.; право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 14,4 тыс. кв. м, договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, в Славянске-на-Кубани по ул. Промышленной 2а. В этот же лот входят три помещения по ул. Победы, 276, корп. 1. Объекты обременены. Также по начальной цене 321,3 тыс. руб. продаются три самосвала, по начальной цене 2,8 млн руб. — самосвал Man, по начальной цене 1,6 млн руб. — грузовой тягач.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что данные объекты уже выставлялись на торги, тогда их начальная стоимость составляла 60 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Цементная транспортная компания» зарегистрировано в 2003 году в Славянске-на-Кубани, уставный капитал — 4 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехоборудованием. Последние финансовые данные компании относятся к 2014 году, когда ее выручка составила 189 млн руб., а убыток — 117,7 млн руб. Кредиторская задолженность общества на этот период достигла 267,6 млн руб.

Суд признал ООО «Цементная транспортная компания» банкротом в ноябре 2015 года по заявлению ООО «Фортуна». Размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов ООО «Цементная транспортная компания», не погашенной к ноябрю 2015 года, составлял более 1 млрд руб. основного долга и 68,8 млн руб. финансовых санкций. В число кредиторов вошли ОАО «Сбербанк России», Уралкапиталбанк, Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям Славянского района, ООО «Фортомедиа» и ряд частных лиц.

Дмитрий Михеенко