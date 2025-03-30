За прошедшие сутки в Казани произошло 133 ДТП

29 марта в Казани было зарегистрировано 133 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате одной из аварий пострадали 2 человека, погибших нет. Из общего числа аварий 60 случаев оформлены в центрах обработки ДТП, еще 28 — сотрудниками ГИБДД на месте с материальным ущербом.

За сутки правоохранители задержали 8 водителей в состоянии опьянения и 1 человека, управлявшего транспортным средством без соответствующих прав. Также 1 гражданин был доставлен в полицию по подозрению в совершении преступления.

Влас Северин