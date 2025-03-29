Дуэт Чок—Бейтс завоевал золото чемпионата мира в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли золото в танцах на льду на чемпионате мира в Бостоне. Они завоевали этот титул в третий раз.

По итогам двух программ Чок и Бейтс набрали 222,06 балла. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (216,54), третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11).

Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли десятое место (190,50).

Мэдисон Чок и Эван Бейтс выигрывали чемпионат мира в 2023 и 2024 годах. Также они являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командном турнире, трёхкратными победителями чемпионата четырёх континентов (2019, 2020, 2023), победителями финала Гран-при (2023, 2024) и пятикратными чемпионами США (2015, 2020, 2022—2024).

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров из-за начала специальной военной операции на Украине.

Таисия Орлова