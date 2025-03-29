В Подмосковье мужчина убил бизнесмена, а потом явился с повинной

Сегодня возле придорожного магазина в поселке Мисайлово 47-летний мужчина убил предпринимателя, сообщил СКР по Московской области. Он несколько раз выстрелил в коммерсанта, который приехал к нему на встречу, отчего тот скончался на месте. После этого убийца сообщил о совершенном сотрудникам правоохранительных органов.

«Следователем территориального следственного отдела... возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ). В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи»,— рассказала пресс-служба подмосковного управления СКР. Следователи устанавливают мотив убийства.

Как сообщил «РЕН ТВ», убитого зовут Армен, ему 54 года. Телеканал опубликовал кадры с места убийства: оно произошло у заведения «Горячий хлеб и лаваш», которое, предположительно, располагается на Володарском шоссе.