Разница между бобром и собакой, болезнетворность Петербурга и рождение кино

На конец марта и начало апреля культурно-выставочные пространства Нижнего Новгорода подготовили лекции о киноавангарде и средневековых бестиариях, болезнях Санкт-Петербурга и женской красоте. В городе откроются выставки фотохудожников о пустоте и бесконечности, пройдут концерты этно- и рок-музыки, состоятся гастроли петербургского театра «Мастерская». О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

30 марта в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Средневековье. Как отличить бобра от собаки и крокодила от льва» из цикла «Животные в искусстве». Слушателям расскажут, почему единорог был символом Христа, феникс — возрождения, а дракон воплощал абсолютное зло. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

1 апреля в Арсенале в кремле культуролог Алексей Старков откроет цикл лекций «Почему были великие художницы?» о женщинах, изменивших глобальное искусство. На первой встрече специалист расскажет о Варваре Степановой — художнице-авангардистке, соединявшей живопись, дизайн, моду и типографику. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

1 апреля в МТС Live Холл (бывший «Юпитер») на Октябрьской площади — «Лебединое озеро» в исполнении «Имперского русского балета» — московского театра Гедиминаса Таранды. Начало в 19:00, билеты — от 1,8 до 4,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро»

Фото: Имперский Русский Балет Балет «Лебединое озеро»

Фото: Имперский Русский Балет

2 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова откроется выставка южнокорейской фотохудожницы Сью Пак «Поэзия пустынных пространств». Кураторы отмечают, что работы автора отличаются медитативным характером, пустота в них выступает источником и началом всего, что отражает культурные особенности родины фотографа. А в 18:00 4 апреля в музее откроется выставка «Две бесконечности», приуроченная к 88-летию со дня рождения фотохудожника Станислава Яворского. В экспозицию вошло более 120 фотографий, основную часть составляет авторская ручная бромосеребряная печать. Обе выставки откроются в 18:00, вход в эти дни свободный. Экспозиции будут работать до 27 апреля, посетить их можно по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

3 апреля в Арсенале пройдет лекция доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Константина Богданова «Болезни в Петербурге, болезни Петербурга: медицина, власть и литература XIX века». Это заключительное мероприятие весеннего сезона культурно-просветительского проекта «Врачебный клуб». Константин Богданов расскажет, как менялись представления о Санкт-Петербурге, какие стереотипы его окружали и продолжают преследовать до сих пор. Лекция начнется в 19:00, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этно-артистка Олена Уутай

Фото: vk.com / uutai_olena Этно-артистка Олена Уутай

Фото: vk.com / uutai_olena

3 апреля в филармонии в кремле состоится концерт «Магия севера» этно-артистки Олены Уутай. Певица владеет несколькими видами северного горлового пения, умеет имитировать звуки природы, голоса птиц и животных, играть на варганах разных этносов, шаманских бубнах, флейтах. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 1,2 до 2,8 тыс. руб.

3 апреля в клубе «Ненависть» на Нижневолжской набережной даст концерт рок-группа «Аффинаж». Коллектив исполнит свои главные хиты. Концерт начнется в 19:00, билеты от 1,5 тыс. руб.

3-5 апреля в Театре юного зрителя на улице Горького — гастроли петербургского государственного театра «Мастерская». Артисты покажут спектакли «Ромео и Джульетта», «Турандот» и «Довлатов. P.P.S.». Каждый будет начинаться в 18:30. Билеты — от 1,5 до 5,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Ромео и Джульетта»

Фото: петербургский государственный театр «Мастерская» Спектакль «Ромео и Джульетта»

Фото: петербургский государственный театр «Мастерская»

4 апреля в Доме губернатора в кремле пройдет экскурсия «Идеал женской красоты в русском искусстве». Участники смогут увидеть, как художники запечатлели характеры своих героинь на парадных императорских портретах и в творческих экспериментах. Начало в 14:00. Обычный билет стоит 450 руб., льготный — 300 руб.

4 апреля в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова состоится премьерный показ спектакля-кино «Война и мир. Русский Пьер», поставленный режиссером и художественным руководителем московского драмтеатра «Модерн» Юрием Грымовым. Киноспектакль раскрывает основные сюжетные линии романа, но главный акцент сделан на истории Пьера Безухова. Показ начнется в 18:30, билет стоит 350 руб.

4 апреля в Арсенале культуролог Дарья Ткачева прочитает лекцию «1910–1930-е. Рождение кино и киноавангард» из цикла «От “киноглаза” до искусственного интеллекта». На первой встрече речь пойдет о творчестве художников Рене Клера, Ганса Рихтера, Ман Рея, Марселя Дюшана, Фернана Леже, Дзиги Вертова и других. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

Какие выставки продолжают работу До 30 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка нижегородского живописца Вячеслава Грачева «Вячеслав Грачев: монолог». До 30 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «ФотоТОП. Имена» в рамках фестиваля современной российской фотографии и выставка Феликса Соколова «Непривычные искажения». До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone» и выставка Миши Никатина «Мимолетности». До 6 апреля в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной открыта выставка «Индустриальный арт». До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation». До 13 апреля в Пакгаузе на Стрелке открыта выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато». До 20 апреля в «Рекорде» на улице Пискунова открыта выставка рязанского художника-графика Леонида Агальцова «Некому» и выставка Кристины Трубицыной «Цветочная феерия». До 20 апреля в «Терминале А» на Красной Слободе открыта выставка молодой нижегородской художницы Оли Солодовой «Синкретик». До 18 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка «Красная книга». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева