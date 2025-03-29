«Трактор» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии play-off КХЛ
Челябинский «Трактор» одержал победу в овертайме над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:2 во втором матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В серии до четырех побед ничья — 1:1.
Фото: hctraktor.org
Автором победной шайбы челябинцев стал Артем Блажиевский. Также гол в составе «Трактора» забил Никита Коростелев (27). У «Адмирала» отличился Павел Шэн (23).
Следующий матч серии пройдет во Владивостоке в понедельник, 31 марта.