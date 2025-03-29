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«Трактор» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии play-off КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу в овертайме над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:2 во втором матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В серии до четырех побед ничья — 1:1.

Фото: hctraktor.org

Фото: hctraktor.org

Автором победной шайбы челябинцев стал Артем Блажиевский. Также гол в составе «Трактора» забил Никита Коростелев (27). У «Адмирала» отличился Павел Шэн (23).

Следующий матч серии пройдет во Владивостоке в понедельник, 31 марта.

Таисия Орлова

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