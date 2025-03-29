В Саратове аварийно посадили самолет с пассажирами

Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Следственный комитет России (СКР) возбудил доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского транспорта).

«Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет»,— сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как утверждает «Саринформ», речь идет о рейсе Саратов—Москва, самолет должен был сесть в аэропорту Шереметьево. Борт развернули уже в воздухе — после вылета поступил сигнал о разгерметизации самолета, пишет агентство со ссылкой на источник.

Речь, скорее всего, о рейсе SU-1357. Как указано на сайте «Аэрофлота», Airbus A320 вылетел в 11:10 по местному времени, однако вернулся в аэропорт Гагарин в 11:41. Сейчас вылет рейса ожидается в 18:00 по саратовскому времени, прилет — в 18:45 мск.