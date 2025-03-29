В Ижевске завели уголовное дело после гибели ударившей себя ножом девушки

В Ижевске возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) после распространения в сети видеозаписи, где молодая девушка наносит себе удар ножом в область живота, пишет местное издание Udm-info, ссылаясь на данные регионального МВД и соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

По информации издания, пострадавшая скончалась в больнице. Девушка ударила себя ножом во время конфликта около подъезда многоквартирного дома на ул. Степана Разина. Это произошло утром 23 марта. Уголовное дело возбудили на следующий день.

Перед этим режущий предмет выбили из рук местной жительницы, пострадавшая подняла его с земли. Сообщается, что компания праздновала новоселье, среди участников конфликта находились подростки 17 лет. Идет расследование.