Бывший гендиректор «Телты» сбежал из-под ареста на СВО

Экс-гендиректор пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков сбежал из-под домашнего ареста, подписав с Минобороны контракт об участии в СВО без уведомления следствия, сообщает ТАСС. Он был задержан и этапирован в Москву, уточняет источник издания в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его данным, господин Высоков уже несколько дней находился в одной из учебных частей Воронежской области, где и был задержан, поскольку является фигурантом уголовного дела о хищении. В Минобороны намерены расторгнуть с гендиректором «Телты» контракт, так как он обманул ведомство, не сообщив информацию о своем процессуальном статусе.

Напомним, вчера в Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 33,8 млн руб. при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов. Обвиняемыми по делу проходят: владелец пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов, бывший гендиректор Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина, бывший ведущий специалист Минобороны России Алексей Пальмов.

По версии следствия, обвиняемые похитили 33,8 млн руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Подсудимые из «Телты» не признают вину, господин частично признал вину.