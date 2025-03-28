Курс доллара. Прогноз на 31 марта–4 апреля

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Экспортеры заблаговременно сформировали необходимый запас рублевой ликвидности К концу недели ожидания по укреплению рубля на фоне уплаты довольно крупных мартовских налогов (которые, по нашим оценкам, не менее чем на 1/4 превысят февральские сборы бюджета) не реализовались. Вероятно, экспортеры заблаговременно, уже с середины марта, сформировали необходимый запас рублевой ликвидности для прохождения крупного налогового периода, опасаясь финансовых потерь в случае сильного укрепления национальной валюты. В результате во второй половине недели курс довольно успешно консолидировался на бирже в районе 11,4–11,5 руб./CNY и на внебиржевом рынке — в районе 83–84 руб./$. На следующей неделе при отсутствии сильного влияния геополитических новостей рассчитываем на дальнейшую консолидацию курсовых котировок вблизи верхней границы диапазона 11–11,5 руб./CNY и 80–85 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Ожидаем постепенного оживления спроса на валюту со стороны импортеров и населения Налоговый период поддержал рубль на уходящей неделе. Доллар находился в коридоре 83–84 руб., рубль постепенно укреплялся в течение недели по мере приближения единого дня уплаты налогов, особо крупные выплаты были по НДД за 2024 год. В начале следующей недели, скорее всего, мы не увидим серьезной просадки курса, ориентир — 85 руб./$. Велика вероятность, что экспортеры ненефтегазового сектора могут выйти на рынок для конвертации своей валютной выручки, усредняясь перед выплатой квартальных налогов в конце апреля. Также в конце апреля будут выплаты НДД за первый квартал текущего года. В целом мы ожидаем постепенного оживления спроса на валюту со стороны импортеров и населения ближе к концу апреля и снижения предложения валюты со стороны экспортеров. Совокупность факторов приведет к постепенному возвращению курса в диапазон 90–95 руб. в первой половине второго квартала.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Отсутствие прорывов в геополитическом вопросе может быть разочаровывающим Окончание налогового периода, вероятно, частично лишит рубль поддержки, что не выглядит определяющим на фоне невысокой активности импортеров. При этом отсутствие прорывов в геополитическом вопросе может быть разочаровывающим для тех, кто нарастил позиции в рубле в надежде на быстрые решения. Цены на нефть обновили максимумы марта и способны продолжить рост, что позитивно для среднесрочных перспектив российской валюты. Пока же более вероятным выглядит переход к верхней границе краткосрочного диапазона волатильности (85–86 руб./$).

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль может закрепиться выше отметки 85 руб./$ После прохождения в пятницу пика фискальных платежей рубль теряет локальные причины для укрепления. Некоторую поддержку национальной валюте может оказать умеренное улучшение конъюнктуры на рынке нефти, однако пока баланс рисков складывается скорее не в пользу более дорогой нефти, поэтому и рубль может продолжить ослабление. Мы полагаем, что на следующей неделе рубль может закрепиться выше отметки 85 руб./$.