Курс доллара. Прогноз на 31 марта–4 апреля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил небольшим ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В ходе пятничных торгов внебиржевой курс доллара поднимался до 84,95 руб./$, что на 46 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 96 коп., до отметки 83,68 руб./$. Расхождение курсов связано с укреплением американской валюты во второй половине пятничных торгов на фоне завершения уплаты налогов компаниями и последовавшего снижения предложения иностранной валюты экспортерами.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|83.00-86.00
|«Цифра банк»
|85.00
|Банк Зенит
|85.00-86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|85.00
|ПСБ
|83.00-85.00
|Консенсус-прогноз *
|84.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Экспортеры заблаговременно сформировали необходимый запас рублевой ликвидности
К концу недели ожидания по укреплению рубля на фоне уплаты довольно крупных мартовских налогов (которые, по нашим оценкам, не менее чем на 1/4 превысят февральские сборы бюджета) не реализовались. Вероятно, экспортеры заблаговременно, уже с середины марта, сформировали необходимый запас рублевой ликвидности для прохождения крупного налогового периода, опасаясь финансовых потерь в случае сильного укрепления национальной валюты. В результате во второй половине недели курс довольно успешно консолидировался на бирже в районе 11,4–11,5 руб./CNY и на внебиржевом рынке — в районе 83–84 руб./$. На следующей неделе при отсутствии сильного влияния геополитических новостей рассчитываем на дальнейшую консолидацию курсовых котировок вблизи верхней границы диапазона 11–11,5 руб./CNY и 80–85 руб./$.
Ожидаем постепенного оживления спроса на валюту со стороны импортеров и населения
Налоговый период поддержал рубль на уходящей неделе. Доллар находился в коридоре 83–84 руб., рубль постепенно укреплялся в течение недели по мере приближения единого дня уплаты налогов, особо крупные выплаты были по НДД за 2024 год. В начале следующей недели, скорее всего, мы не увидим серьезной просадки курса, ориентир — 85 руб./$. Велика вероятность, что экспортеры ненефтегазового сектора могут выйти на рынок для конвертации своей валютной выручки, усредняясь перед выплатой квартальных налогов в конце апреля. Также в конце апреля будут выплаты НДД за первый квартал текущего года. В целом мы ожидаем постепенного оживления спроса на валюту со стороны импортеров и населения ближе к концу апреля и снижения предложения валюты со стороны экспортеров. Совокупность факторов приведет к постепенному возвращению курса в диапазон 90–95 руб. в первой половине второго квартала.
Отсутствие прорывов в геополитическом вопросе может быть разочаровывающим
Окончание налогового периода, вероятно, частично лишит рубль поддержки, что не выглядит определяющим на фоне невысокой активности импортеров. При этом отсутствие прорывов в геополитическом вопросе может быть разочаровывающим для тех, кто нарастил позиции в рубле в надежде на быстрые решения. Цены на нефть обновили максимумы марта и способны продолжить рост, что позитивно для среднесрочных перспектив российской валюты. Пока же более вероятным выглядит переход к верхней границе краткосрочного диапазона волатильности (85–86 руб./$).
Рубль может закрепиться выше отметки 85 руб./$
После прохождения в пятницу пика фискальных платежей рубль теряет локальные причины для укрепления. Некоторую поддержку национальной валюте может оказать умеренное улучшение конъюнктуры на рынке нефти, однако пока баланс рисков складывается скорее не в пользу более дорогой нефти, поэтому и рубль может продолжить ослабление. Мы полагаем, что на следующей неделе рубль может закрепиться выше отметки 85 руб./$.
Негативное влияние на рубль продолжает оказывать все еще сохраняющееся снижение экспорта
На стороне рубля — осторожный оптимизм в геополитическом поле, а также вероятное снижение градуса санкционной риторики. В случае роста спроса на импорт национальная валюта может оказаться под давлением. Негативное влияние на рубль продолжает оказывать все еще сохраняющееся снижение экспорта. Однако в пользу российской валюты на текущий момент — пониженный спрос на иностранную валюту, которым традиционно отличается этот сезон года. В фокусе внимания на энергетическом рынке — планы на апрельский старт наращивания нефтедобычи ОПЕК+. А также аналитика Минэнерго США, которая говорит о недельном снижении коммерческих запасов нефти в США вместо ожидаемого, согласно прогнозам, роста.