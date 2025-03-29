Глава Ленинградской области получил одобрение президента на новый срок

Владимир Путин завершил серию встреч с губернаторами, чьи полномочия истекают в сентябре 2025 года. Последним одобрение президента на участие в выборах получил руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко.

Значительная часть его отчета была посвящена вопросам поддержки участников спецоперации. По словам губернатора, в регионе действуют 84 меры поддержки, создан кластер комплексной реабилитации и адаптации, а также трудоустроены 873 ветерана. Господин Дрозденко напомнил, что область является одним из лидеров по привлечению инвестиций, а также обратил внимание на двукратный рост ВРП с 2015 года. «Структура хорошая: 36% процентов — промышленность»,— согласился Владимир Путин. Также губернатор рассказал главе государства об инфраструктурных проектах, переработке отходов и повышении качества жизни.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу»,— поинтересовался президент. В ответ Александр Дрозденко объяснил, что регион является «привлекательным по внешней миграции». Доложив о рекордно низкой бедности (4,6%) и возросшей продолжительности жизни (почти 76 лет), он попросил поддержать его намерение баллотироваться на новый срок и дать возможность продолжить реализацию начатых проектов. «В целом у вас показатели хорошие»,— согласился Владимир Путин.

Напомним, губернаторы, чьи полномочия истекают ближайшей осенью, традиционно просят президента поддержать их стремление баллотироваться на новый срок. Ранее Владимир Путин уже встретился с главами Калужской, Брянской, Иркутской, Архангельской и Костромской областей, Камчатского, Пермского и Краснодарского краев, а также Севастополя, Татарстана и Чувашии. Не получил аудиенции у главы государства только руководитель Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. 18 марта он досрочно ушел в отставку.

Андрей Прах