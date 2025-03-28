Главные новости за 28 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Компания «Петербургтеплоэнерго» приостановила подачу тепла в «Кронштадтские бани» из-за накопившегося долга в размере 3,4 млн рублей, сообщила пресс-служба организации. Банно-прачечный комплекс неоднократно предупреждали о возможных последствиях, однако предприятие не предприняло мер по урегулированию вопроса оплаты. Возобновить подачу тепла в бани планируют только в случае полного погашения долга.

Петербургская студентка Анастасия Городнова, обучавшаяся на химическом факультете МГУ, погибла при сходе лавины на перевале Дядя Ваня в Магаданской области. Как рассказали в горном турклубе Московского государственного университета, лыжный поход стал смертельным еще для трех ее коллег.

ГУП «Петербургский метрополитен» за 2024 год увеличило чистую прибыль на 2,8 млрд рублей. В результате она составила 4 млрд руб., в 2023 году предприятие заработало на 1,24 млрд руб. меньше. Выручка предприятия увеличилась на 10% и превысила 66,2 млрд руб. Для сравнения, годом ранее она составляла 59,2 млрд рублей.

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал ООО «Девелопмент-СПб» распоряжение о разработке проекта планировки территории площадью 57,6 га, ранее принадлежавшей заводу «Красный выборжец». Компания, принадлежащая миллиардеру Людмиле Коган, выкупила участок у станции метро «Площадь Ленина» в 2015 году у «Л1» Павла Андреева и акционеров завода. С тех пор организация пытается согласовать проект редевелопмента территории.

Трое жителей Ленинградской области погибли в затонувшем батискафе «Синдбад» у берегов египетской Хургады. Соответствующую информацию подтвердили в Генконсульстве России. Семья из Выборга приехала в Египет на отдых. СК России по факту случившегося возбудил уголовное дело. Подробности произошедшего — в материале «Ъ-СПб».

Строительные работы сразу на нескольких участках высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, начнут летом 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе итогового расширенного заседания коллегии министерства транспорта. Ранее о начале строительства ВСМ в середине текущего года заявлял глава Минтранса Роман Старовойт.

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел после пожара в жилом доме в Приморске. Оно расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным следствия, накануне, 27 марта, после ликвидации возгорания на Выборгском шоссе были найдены тела мужчины 1986 г.р. и женщины 1936 г.р. со следами термического воздействия. Владельцам пострадавших в результате ЧП квартир губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил выплатить компенсации.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу председателя совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елены Васильевой на решение об отказе в иске об исключении кипрской организации Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ. Дата слушаний в суде второй инстанции пока не назначена. По мнению суда, «исключение одного из акционеров общества не является надлежащим способом разрешения имеющегося в обществе корпоративного конфликта».

С запуском производства автомобилей под брендом Solaris петербургский завод AGR Automotive Group (бывшая площадка южнокорейской Hyundai) впервые с 2021 года вышел в прибыль. Об этом свидетельствуют данные опубликованной финотчетности компании. В финансовых документах указано, что по итогам 2024 года выручка ООО «Автозавод АГР» составила 29,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд рублей.

Девелоперская компания GloraX намерена реализовать крупный проект по созданию жилого квартала общей площадью 584 тыс. кв. м в Ленинградской области. Для этого застройщик арендовал 74 гектара земли в Тельмановском городском поселении Тосненского района Ленобласти, стало известно «Ъ». По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект застройки в городе Тельмана может достигать 59 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин выслушал публичный доклад губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и согласовал его кандидатуру на предстоящих выборах руководителя региона. Глава государства подчеркнул, что господин Дрозденко «человек опытный и работает не первый срок». Подробнее о встрече Путина и Дрозденко и ее итогах — в материале «Ъ-СПб».

В текущем году власти Санкт-Петербурга выделят Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства субсидию в размере 327,2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Субсидия предоставляется полностью за счет средств городского бюджета.