Власти Ленобласти не подтвердили информацию о взрыве бытового газа в Приморске

Информация о взрыве бытового газа в жилом доме на Выборгском шоссе в городе Приморске оперативными службами на данный момент не подтверждается. Об этом вечером 27 марта сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, в результате пожара, площадь которого составила 180 кв. м, было повреждено несколько квартир, также произошло разрушение перекрытия на площади 20 кв. м между 3-м и 4-м этажами. В одной из квартир найден погибший, госпитализированы несколько человек, часть жильцов временно эвакуирована.

В настоящий момент администрация Приморского городского поселения проводит мероприятия по размещению людей. Одну семью, чье жилье пострадало от пожара, заселили в маневренный фонд. Причины произошедшего будут устанавливать уполномоченные органы, подчеркнули в комитете правительства Ленобласти.

UPD: Позднее стало известно, что под завалами найден еще один погибший.

«Ъ-СПб» писал, что крупный пожар в жилом доме на Выборгском шоссе, 5А в городе Приморске произошел днем 27 марта. Изначально сообщалось о возможном взрыве бытового газа. На месте происшествия работает Следственный комитет.

Андрей Цедрик