Владельцы «Петербургского нефтяного терминала» оспорили решение по составу акционеров

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу председателя совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елены Васильевой на решение об отказе в иске об исключении кипрской организации Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ. Дата слушаний в суде второй инстанции пока не назначена.

Отметим, что суд мотивировал часть своего решения от 27 января. По мнению представителей Фемиды, «исключение одного из акционеров общества не является надлежащим способом разрешения имеющегося в обществе корпоративного конфликта». ПНТ обязали выплатить в пользу «Туджунги» действительную стоимость доли ее участия в ПНТ, определенной на момент вступления решения суда в законную силу.

«Туджунга» вместе с компаниями «Новомор Димитед», «Алмонт Холдингс Лимитед» и ПНТ выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ, рассмотрение дела состоится в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 7 апреля. Надзорное ведомство просит признать ничтожным ряд договоров купли-продажи акций, заключенных с участием ответчиком.

При удовлетворении иска Генпрокуратуры в государственную собственность должны перейти более 4,5 тыс. акций ПНТ. На них, а также имущество и денежные средства «Петербургского нефтяного терминала» в январе наложили арест в обеспечение иска. В одной из крупнейших нефтеналивных компаний подчеркивали, что меры не отразятся на функционировании предприятия и инвестпроектах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оспариваемые Генпрокуратурой сделки позволили установить иностранный контроль над ПНТ. При этом конечными бенефициарами выступают братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра Полина. Все они являются гражданами западноевропейских государств.

В октябре 2024 года ПНТ заявил о попытке рейдерского захвата. Обвиненная в подобных действиях компания «Туджунга» и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что информация не соответствует действительности. В компании тогда подчеркнули, что 50% акций АО «ПНТ» принадлежат Васильевой, она же осуществляет оперативное управление терминалом.

Андрей Маркелов