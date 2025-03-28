GloraX арендовал 74 га для строительства 600 тыс. кв. м жилья в городе Тельмана
Девелоперская компания GloraX намерена реализовать крупный проект по созданию жилого квартала общей площадью 584 тыс. кв. м в Ленинградской области. Для этого застройщик арендовал у закрытого паевого инвестфонда под управлением ООО «УК "Свиньин и партнеры"» 74 гектара земли в Тельмановском городском поселении Тосненского района Ленобласти, стало известно «Ъ».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект застройки в городе Тельмана может достигать 59 млрд рублей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Загородная земля манит застройщиков».