GloraX арендовал 74 га для строительства 600 тыс. кв. м жилья в городе Тельмана

Девелоперская компания GloraX намерена реализовать крупный проект по созданию жилого квартала общей площадью 584 тыс. кв. м в Ленинградской области. Для этого застройщик арендовал у закрытого паевого инвестфонда под управлением ООО «УК "Свиньин и партнеры"» 74 гектара земли в Тельмановском городском поселении Тосненского района Ленобласти, стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект застройки в городе Тельмана может достигать 59 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Загородная земля манит застройщиков».