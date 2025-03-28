Территории завода «Красный Выборжец» планируют застроить жильем со второй попытки
Комитет по градостроительству и архитектуре выдал ООО «Девелопмент–СПб» распоряжение разработать проект планировки территории площадью 57,6 га, ранее принадлежавшей заводу «Красный выборжец», сообщает «Деловой Петербург».
Территория завода «Красный Выборжец», которую планируют застроить жильем
Фото: Wikipedia / GAlexandrova
Участок у станции метро «Площадь Ленина» ограничен Свердловской набережной, Арсенальной, Минеральной улицами и улицей Ватутина. Отметим, что компания «Девелопмент-СПб», принадлежащая миллиардеру Людмиле Коган, выкупила землю в 2015 году у компании «Л1» Павла Андреева и акционеров завода. С тех пор организация пытается согласовать проект редевелопмента территории.
В 2017 году эскиз застройки одобрил Градсовет. «Девелопмент-СПб» тем временем сумел добиться перевода части промзоны под жилую и общественно-деловую застройку в генплане. Спустя четыре года подготовили проект планировки территории (ППТ), его обсуждали на общественных слушаниях. Однако итоги так и не были подведены.
Предполагалось, что на участке, разбитом на пять кварталов, построят апарт-отель площадью 58 тыс. кв. м., четыре гостиницы общей площадью 197 тыс. «квадратов». Жилые дома высотой до 9 этажей общей площадью 172 тыс. кв. м. планировали разместить на видовом участке Свердловской набережной.
О новых параметрах застройки в ППТ пока ничего не уточняется. Гендиректор ООО «Девелопмент–СПб» Алексей Шумилов подчеркнул, что компания только приступает к проектированию. Эксперты предполагают, что локация позволяет построить на месте завода жилье бизнес-класса. Стоимость «квадрата» по состоянию на март 2025 года в похожих домах на набережной составляет 421 тыс. рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что девелоперская компания Glorax планирует реализовать в Ленинградской области крупный проект по созданию целого жилого квартала общей площадью почти 600 тыс. кв. м. Затраты на строительство такого объема оценочно достигнут 59 млрд руб.