Территории завода «Красный Выборжец» планируют застроить жильем со второй попытки

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал ООО «Девелопмент–СПб» распоряжение разработать проект планировки территории площадью 57,6 га, ранее принадлежавшей заводу «Красный выборжец», сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория завода «Красный Выборжец», которую планируют застроить жильем

Фото: Wikipedia / GAlexandrova Территория завода «Красный Выборжец», которую планируют застроить жильем

Фото: Wikipedia / GAlexandrova

Участок у станции метро «Площадь Ленина» ограничен Свердловской набережной, Арсенальной, Минеральной улицами и улицей Ватутина. Отметим, что компания «Девелопмент-СПб», принадлежащая миллиардеру Людмиле Коган, выкупила землю в 2015 году у компании «Л1» Павла Андреева и акционеров завода. С тех пор организация пытается согласовать проект редевелопмента территории.

В 2017 году эскиз застройки одобрил Градсовет. «Девелопмент-СПб» тем временем сумел добиться перевода части промзоны под жилую и общественно-деловую застройку в генплане. Спустя четыре года подготовили проект планировки территории (ППТ), его обсуждали на общественных слушаниях. Однако итоги так и не были подведены.

Предполагалось, что на участке, разбитом на пять кварталов, построят апарт-отель площадью 58 тыс. кв. м., четыре гостиницы общей площадью 197 тыс. «квадратов». Жилые дома высотой до 9 этажей общей площадью 172 тыс. кв. м. планировали разместить на видовом участке Свердловской набережной.

О новых параметрах застройки в ППТ пока ничего не уточняется. Гендиректор ООО «Девелопмент–СПб» Алексей Шумилов подчеркнул, что компания только приступает к проектированию. Эксперты предполагают, что локация позволяет построить на месте завода жилье бизнес-класса. Стоимость «квадрата» по состоянию на март 2025 года в похожих домах на набережной составляет 421 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что девелоперская компания Glorax планирует реализовать в Ленинградской области крупный проект по созданию целого жилого квартала общей площадью почти 600 тыс. кв. м. Затраты на строительство такого объема оценочно достигнут 59 млрд руб.

Андрей Маркелов