Петербургская студентка МГУ погибла при сходе лавины в Магаданской области

Петербурженка Анастасия Городнова, обучавшаяся на химическом факультете МГУ, погибла при сходе лавины на перевале Дядя Ваня в Магаданской области. Как рассказали в горном турклубе Московского государственного университета, лыжный поход стал смертельным еще для трех ее коллег.

Группа из шести человек направилась в поход 23 марта и зарегистрировалась в МЧС. Она планировала пройти около 190 км. Вечером 27 марта молодых людей накрыла лавина недалеко от поселка Синегорье. Выжить удалось только двоим — девушке и руководителю группы, который вывихнул плечо. По факту случившегося СУ СК РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело.

Как ранее писал «Ъ», из-за облачности и низового тумана вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС приземлился только в 5 км от места происшествия. Все это расстояние троим спасателям пришлось преодолевать по скалам в снегоступах. Пострадавших спустили с горы на носилках.

Андрей Маркелов