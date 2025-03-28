Фонду развития МСП выделят из бюджета Петербурга 327 млн рублей в виде субсидии

В текущем году власти Санкт-Петербурга выделят Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства субсидию в размере 327,2 млн рублей. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, субсидия предоставляется полностью за счет средств бюджета Петербурга. На средства субсидии будет оказано содействие петербургским субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Им обеспечат благоприятные условия для развития, пообещали в городской администрации.

Также предполагается, что поддержку от властей города получат самозанятые граждане, которым предоставят услуги в рамках уставной деятельности Фонда. В 2025 году он обеспечит оказание услуг и предоставит меры господдержки не менее чем 2600 субъектам МСП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Смольного, за последние шесть лет число экспортеров в сфере МСП в Петербурге выросло на 64%.

Андрей Цедрик