Строительные работы на нескольких участках ВСМ начнутся летом 2025 года

Строительные работы сразу на нескольких участках высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, начнут летом 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе итогового расширенного заседания коллегии министерства транспорта. Ранее о начале строительства ВСМ в середине текущего года заявлял глава Минтранса Роман Старовойт.

Старт началу возведения магистрали дал президент России Владимир Путин в марте 2024 года. Магистраль длиной 680 км пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

Как писал ранее «Ъ-СПб», на террритории последнего региона ОАО «РЖД» скорректирует документацию по планировке территории.

По предварительной информации, сложный технический объект планируют сдать в начале второго квартала 2028 года. Сумма инвестиций в ВСМ оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Андрей Маркелов