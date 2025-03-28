Дрозденко поручил выплатить компенсации пострадавшим от пожара в Приморске

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение выплатить компенсации жильцам дома в Приморске, чьи квартиры пострадали от пожара. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 28 марта. Восстановительные работы профинансируют за счет резервного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в многоквартирном доме на Выборгском шоссе в городе Приморске

Фото: vk.com / gku_lenoblpozhspas Последствия пожара в многоквартирном доме на Выборгском шоссе в городе Приморске

Фото: vk.com / gku_lenoblpozhspas

По словам господина Дрозденко, комитет по строительству вместе с администрацией Выборгского района региона оперативно организуют работы по восстановлению перекрытий и ремонту подъезда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожар в доме на Выборгском шоссе, 5А, унес жизни двух человек. Трем оказали медицинскую помощь. Огонь распространился на площади 180 кв. м.

В результате ЧП пострадали десять квартир, из которых четыре выгорели полностью. Указанные выше перекрытия обрушились между третьим и четвертым этажами.

Андрей Маркелов