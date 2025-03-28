СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в Приморске

Следственный отдел по городу Выборгу СУ СК России возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел после пожара в жилом доме в Приморске. Оно расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в жилом доме на Выборгском шоссе в городе Приморске Ленинградской области

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Последствия пожара в жилом доме на Выборгском шоссе в городе Приморске Ленинградской области

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

По данным следствия, накануне, 27 марта, после ликвидации пожара в доме 5А по Выборгскому шоссе в Приморске были обнаружены тела мужчины 1986 г.р. и женщины 1936 г.р. со следами термического воздействия. Кроме того, в результате ЧП были госпитализированы еще три человека — двое взрослых и ребенок. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем и иным источником повышенной опасности, отмечается в сообщении ведомства.

В настоящий момент на месте работают следователи-криминалисты. Назначена судебно-медицинская, а также пожаротехническая экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение выплатить компенсации жильцам дома в Приморске, чьи квартиры пострадали от пожара. Восстановительные работы профинансируют за счет резервного фонда.

Андрей Цедрик