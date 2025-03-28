«Кронштадские бани» остались без тепла из-за долга в 3,4 млн рублей
Компания «Петербургтеплоэнерго» приостановила подачу тепла в «Кроншатдские бани» с 25 марта из-за накопившегося долга в размере 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба организации. Банно-прачечный комплекс неоднократно предупреждали о возможных последствиях, однако предприятие не предприняло мер по урегулированию вопроса оплаты.
Кронштадтские бани, задолжавшие компании «Петербургтеплоэнерго» 3,4 млн рублей за подачу тепла
Фото: vk.com / spbgupbpk
Возобновить подачу тепла в бани планируют только в случае полной оплаты долга. В «Петербургтеплоэнерго» напомнили, что применяют все законные меры по взысканию задолженностей, включающие обращение в суд, что для должника чревато дополнительными расходами в виде начисленных пеней и оплатой госпошлины, которая выросла в 10 раз в сентябре 2024 года.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Шувалово тушили пожар в Петровском оздоровительном центре. В двухэтажном здании общественной бани обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал.