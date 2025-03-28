«Кронштадские бани» остались без тепла из-за долга в 3,4 млн рублей

Компания «Петербургтеплоэнерго» приостановила подачу тепла в «Кроншатдские бани» с 25 марта из-за накопившегося долга в размере 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба организации. Банно-прачечный комплекс неоднократно предупреждали о возможных последствиях, однако предприятие не предприняло мер по урегулированию вопроса оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кронштадтские бани, задолжавшие компании «Петербургтеплоэнерго» 3,4 млн рублей за подачу тепла

Фото: vk.com / spbgupbpk Кронштадтские бани, задолжавшие компании «Петербургтеплоэнерго» 3,4 млн рублей за подачу тепла

Фото: vk.com / spbgupbpk

Возобновить подачу тепла в бани планируют только в случае полной оплаты долга. В «Петербургтеплоэнерго» напомнили, что применяют все законные меры по взысканию задолженностей, включающие обращение в суд, что для должника чревато дополнительными расходами в виде начисленных пеней и оплатой госпошлины, которая выросла в 10 раз в сентябре 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Шувалово тушили пожар в Петровском оздоровительном центре. В двухэтажном здании общественной бани обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов