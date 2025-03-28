Назад в прошлое

Зумеры полюбили винтаж, исследование об интересах молодежи провела платформа Calltouch. Оказалось, 71% опрошенных представителей поколения Z любят вечеринки и музыку в стиле ушедших эпох. 59% предпочитают одежду в стиле 1980-х, 1990-х и 2000-х, а 53% респондентов смотрят старые фильмы. Кроме этого, 25% выбирают винтажные гаджеты, а 18% слушают виниловые пластинки. Как минимум половина опрошенных снимают на пленочные фотоаппараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Такие предпочтения связаны с желанием ощутить атмосферу без цифрового шума, считает амбассадор пленочной фотографии Георгий Романов: «Они хотят прикоснуться к чему-то настоящему. Они устали от скроллинга, простого взаимодействия, и для них магия механики первична. А вторая история заключается в том, что у тебя начинает работать фантазия, когда ты не видишь изображения. И ты его и не увидишь, пока фотография не будет проявлена. И каждый раз тебя результат очень сильно удивляет. Еще играет очень большую роль связь между поколениями.

Одна девушка на мой вопрос, зачем ей это нужно, рассказала, что она однажды увидела фотографии своей молодой мамы и поинтересовалась, как они были сделаны. Получила ответ, что на камеру, после чего ей из шкафа достали эту самую камеру. А затем и ей тоже стало любопытно поснимать таким образом. Если они покупают технику самостоятельно, то, как правило, это какая-то очень простая пленочная мыльница. Когда у тебя есть автоматическая зарядка пленки, все, что нужно делать, это нажимать на кнопочку, чтобы магия случалась. Таких, конечно, подавляющее большинство».

Для 82% опрошенных зумеров старые тренды ощущаются уютными. А две трети участников исследования сказали, что вещи прошлых лет кажутся им более стильными. К тому же они помогают лучше понять жизнь своих родителей. Насколько предпочтения зумеров сказываются на ассортименте брендов? Главный редактор журнала «К.Е.Д.» Дмитрий Егоров отмечает, что сейчас некоторые компании даже обращаются к коллекционерам, чтобы вернуть в продажу старые модели: «Если говорить о чистом винтаже, то есть именно вещах определенной эпохи, то в магазинах их увидишь совсем нечасто. Можно купить, наверное, только у каких-то коллекционеров.

Если же речь о ретрокроссовках, то их очень много, они пользуются популярностью. Но здесь, я думаю, больше все-таки интерес к этому обусловлен усилиями маркетологов больших брендов.

Намного проще откапывать какие-то старые истории и рассказывать, что именно в этих кроссовках знаменитый баскетболист завершил свою карьеру или именно в этой обуви какой-то известный рэп-исполнитель выиграл Grammy. Первые перевыпуски винтажных кроссовок начались на рубеже веков, люди поняли, что они очень хорошо продаются. Причем очень часто у брендов бывает так, что архив, например, потерян. Поэтому очень многие компании прямо скупают старые модели у коллекционеров.

Что касается винтажной одежды, то у нас сейчас достаточно много ребят, которые ее привозят. И мне нравится, кстати, как многие очень умело копируют образы, даже несмотря на то, что, судя по возрасту, они мало что знают о 1990-х-начале 2000-х. Конечно, иногда это выглядит немножко гротескно и даже, не побоюсь этого слова, опасно, если мы говорим о молодых ребятах, которые пытаются копировать стиль тех же самых скинхедов».

Как писал РБК, ниша ресейла уже сегодня занимает до 8% мирового рынка одежды, и, по прогнозам, к 2027 году ее доля вырастет до 11,5%. Аналитики отмечают, что становлению интереса к винтажу в том числе способствовал мировой экономический кризис 2008 года.

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Андрей Дубков, Александра Абанькова