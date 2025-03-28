Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ нарастил чистую прибыль до рекордных 199,5 млрд рублей

Чистая прибыль Банка России по итогам 2024 года составила рекордные 199,5 млрд руб.— это на 42,1% больше, чем годом ранее. Доходы в прошлом году достигли 1,38 трлн руб. (в 2023-м — 859 млрд руб.), расходы — 1,18 трлн руб. (в предыдущем году — 1,3 трлн руб.), следует из отчета ЦБ.

Доходная часть сформировалась преимущественно за счет процентных доходов в 1,24 трлн руб., а также за счет чистых доходов от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами — 106 млрд руб.

Расходную часть в основном составили процентные расходы в 830,4 млрд руб. и расходы на содержание сотрудников ЦБ в размере 152,3 млрд руб.

Совокупные активы регулятора выросли до 70,9 трлн руб. (в 2023 году — 61,5 трлн руб.). Объем активов в иностранной валюте и драгоценных металлах составил 58,7 трлн руб. (в 2023-м — 50,9 трлн руб.).

С 2017 года Банк России на протяжении шести лет был убыточным. В 2022 году убыток составил 721,7 млрд руб., в 2021-м — 26,3 млрд руб., в 2020-м — 61,5 млрд руб., в 2019-м — 182,6 млрд руб., в 2018-м — 434,7 млрд руб. Согласно закону, полученная ЦБ прибыль перечисляется в федеральный бюджет в размере 75% от средств, остающихся после уплаты налогов. Оставшаяся прибыль покрывает убытки, образовавшиеся по итогам деятельности ЦБ в предыдущие периоды.

Новости компаний Все