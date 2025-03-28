ЦБ нарастил чистую прибыль до рекордных 199,5 млрд рублей

Чистая прибыль Банка России по итогам 2024 года составила рекордные 199,5 млрд руб.— это на 42,1% больше, чем годом ранее. Доходы в прошлом году достигли 1,38 трлн руб. (в 2023-м — 859 млрд руб.), расходы — 1,18 трлн руб. (в предыдущем году — 1,3 трлн руб.), следует из отчета ЦБ.

Доходная часть сформировалась преимущественно за счет процентных доходов в 1,24 трлн руб., а также за счет чистых доходов от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами — 106 млрд руб.

Расходную часть в основном составили процентные расходы в 830,4 млрд руб. и расходы на содержание сотрудников ЦБ в размере 152,3 млрд руб.

Совокупные активы регулятора выросли до 70,9 трлн руб. (в 2023 году — 61,5 трлн руб.). Объем активов в иностранной валюте и драгоценных металлах составил 58,7 трлн руб. (в 2023-м — 50,9 трлн руб.).

С 2017 года Банк России на протяжении шести лет был убыточным. В 2022 году убыток составил 721,7 млрд руб., в 2021-м — 26,3 млрд руб., в 2020-м — 61,5 млрд руб., в 2019-м — 182,6 млрд руб., в 2018-м — 434,7 млрд руб. Согласно закону, полученная ЦБ прибыль перечисляется в федеральный бюджет в размере 75% от средств, остающихся после уплаты налогов. Оставшаяся прибыль покрывает убытки, образовавшиеся по итогам деятельности ЦБ в предыдущие периоды.