Водка хуже ДРГ

Как стало известно “Ъ”, в Московской области завершился необычный процесс. Представители двух военнослужащих, погибших в зоне СВО, пытались добиться для их убийцы пожизненного срока. Однако преступник, пытавшийся представить гибель сослуживцев как результат нападения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), остался со своим 15-летним заключением и хочет отправиться на передовую штурмовиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Роман Архангельский, служивший в армии по мобилизации, был осужден Южным окружным военным судом на 15 лет строгого режима. Его признали виновным в умышленном убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), причем одно из преступлений имело целью скрыть другое.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли 7 февраля 2023 года в зоне СВО.

Находясь в одном из домов, военные, по материалам дела, пили водку. Потом, по версии следствия, между Романом Архангельским и его собутыльником произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, завершившийся короткой очередью из автомата.

Из трех выпущенных пуль в жертву попала одна, но сквозное ранение в голову с повреждением мозга оказалось смертельным. Пока Роман Архангельский раздумывал, что делать дальше, он услышал за окном шаги. Выскочив, увидел какого-то военного и, решив, что он стал свидетелем происшедшего, открыл огонь и по нему. Военный, оказавшийся еще одним сослуживцем стрелка, также был сражен одной пулей, которая на этот раз попала жертве в грудь.

Затем убийца, как говорится в материалах дела, решил скрыть следы преступления, имитировав, что военные понесли потери в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ. А после того как из этого ничего не вышло, оформил явку с повинной.

Оценив явку и активное сотрудничество со следствием, гособвинитель не стал добиваться максимального наказания для убийцы. Правда, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения было признано отягчающим вину обстоятельством.

В военный апелляционный суд в подмосковной Власихе обратились потерпевшие — родственники жертв военнослужащего. Вспоминая о пьяной стрельбе и придуманной ДРГ противника, они требовали назначить фигуранту максимально возможное наказание. По ст. 105 УК РФ это смертная казнь, исполнение которой в России приостановлено, или пожизненное заключение.

Однако «несправедливый вследствие его чрезмерной мягкости приговор» устоял в апелляции, как того и требовал представитель военной прокуратуры, отмечавший, что фигурант воспитывает малолетнего ребенка, до участия в СВО характеризовался исключительно положительно и высказал желание вернуться на спецоперацию.

Представители сторон по этому делу для комментариев оказались недоступны.

Николай Сергеев