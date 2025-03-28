Башня управления воздушным движением рухнула в аэропорту столицы Мьянмы

В аэропорту Нейпьидо — столицы Мьянмы — при повторном землетрясении упала башня управления воздушным движением. В результате крушения конструкции погибли девять человек, сообщает местное издание Khit Thit Media. Серьезные повреждения получило здание аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aung Shine Oo / AP Фото: Aung Shine Oo / AP

«ВПП полностью разрушены. Бетонное покрытие потрескалось так, что стала видна земля. Некоторые участки полностью разломаны. Самолеты больше не могут взлетать и приземляться. Аэропорт придется закрыть»,— сообщил военный источник в Нейпьидо.

Представитель военных властей Мьянмы заявил, что страна нуждается в гуманитарной помощи от международного сообщества. Первое землетрясение случилось сегодня, 28 марта, в центральной части Мьянмы. Магнитуда составила 7,9. Толчки также ощутили в пяти соседних странах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. По последним данным, погибли 144 человека, 732 пострадали.

Ранее Кремль сообщил о готовности оказать поддержку Мьянме и остальным странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от землетрясения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия оперативно отреагирует на запрос о гуманитарной помощи.

О происшествии — в материале «Юго-Восточную Азию потрясла стихия».