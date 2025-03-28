Уральский завод гражданской авиации доработает самолет «Байкал»

Уральский завод гражданской авиации займется доработкой легкого многоцелевого турбовинтового самолета ЛМС-901 «Байкал». Минпромторг объявил конкурс 10 марта. Как следует из протокола подведения итогов, на конкурс поступила одна заявка и ее признали соответствующей требованиям. Сумма контракта — 10,4 млрд руб. Работы по контракту необходимо исполнить до 17 декабря 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В настоящее время АО УЗГА сосредоточено на работах по замене иностранной силовой установки ЛМС-901 "Байкал" на отечественный двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901 и получении сертификата типа»,— сообщила пресс-служба предприятия 27 марта.

В феврале 2025 года «Ъ» сообщал, что в проекте «Байкала» были выявлены конструктивные проблемы, на устранение которых, по оценке источников, может потребоваться до пяти лет. Источники «Ъ» говорили о трех возможных сценариях: заморозке проекта, передаче его другому исполнителю или выделении дополнительного финансирования на доработку самолета в УЗГА. В Минпромторге позже заявили, что проект замораживать не собираются, а первые поставки самолета запланированы на конец 2026 года.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Над "Байкалом" сгущаются тучи».