Владимир Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами АТР

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности. Основной темой обсуждения стало развитие сотрудничества России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Совещание прошло по видеосвязи. В нем приняли участие председатели обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев и спецпредставитель Сергей Иванов, главы МВД - Владимир Колокольцев, ФСБ — Александр Бортников, и СВР — Сергей Нарышкин.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников прибыл в Пекин для встречи с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Коллеги обсудили сотрудничества в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, а также в сфере кибербезопасности.