Сервис Яндекс Go «Межгород» запустил 10 новых междугородних маршрутов из Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из Казани на такси можно будет доехать в Альметьевск, Буинск, Елабугу, Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Йошкар-Олу, Чебоксары, Вятские Поляны, Ульяновск и обратно.

Ранее на «Межгороде» из столицы Татарстана можно было добраться только до Арска и Зеленодольска.

Дарья Сайфиева