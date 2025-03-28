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Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси

Сервис Яндекс Go «Межгород» запустил 10 новых междугородних маршрутов из Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса.

Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси

Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из Казани на такси можно будет доехать в Альметьевск, Буинск, Елабугу, Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Йошкар-Олу, Чебоксары, Вятские Поляны, Ульяновск и обратно.

Ранее на «Межгороде» из столицы Татарстана можно было добраться только до Арска и Зеленодольска.

Дарья Сайфиева

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