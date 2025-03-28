Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси
Сервис Яндекс Go «Межгород» запустил 10 новых междугородних маршрутов из Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса.
Из Казани запустили 10 новых междугородних маршрутов такси
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Из Казани на такси можно будет доехать в Альметьевск, Буинск, Елабугу, Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Йошкар-Олу, Чебоксары, Вятские Поляны, Ульяновск и обратно.
Ранее на «Межгороде» из столицы Татарстана можно было добраться только до Арска и Зеленодольска.