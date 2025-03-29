Мировая за кулисами

В прокате — фильм Гийома Никлу «Божественная. Сара Бернар» (Sarah Bernhardt, la divine) о непростой судьбе величайшей, по мнению современников, актрисы конца XIX — начала XX века Сары Бернар (1844–1923). Михаилу Трофименкову понравились, в отличие от бесчисленных любовников героини, экзотические зверюшки, скрашивавшие ее экзистенциальное одиночество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарядное кино игнорирует сценическую жизнь Сары Бернар (Сандрин Киберлен), сосредотачиваясь на личной

Фото: Кино.Арт.Про Нарядное кино игнорирует сценическую жизнь Сары Бернар (Сандрин Киберлен), сосредотачиваясь на личной

Фото: Кино.Арт.Про

Театр до изобретения кино — сущее проклятие для историков и режиссеров, решившихся на байопик Фредерика Леметра, героя «Детей райка» Марселя Карне, или Веры Комиссаржевской.

Наверное, можно и нужно довериться очевидцам, видевшим Сару Бернар в ролях королевы из «Рюи Блаза» Виктора Гюго, «Дамы с камелиями» Александра Дюма-сына, Федры, Андромахи, Тоски и так далее. За шестьдесят лет сценической карьеры она переиграла буквально все великие роли классического репертуара, включая Гамлета. Не говоря уже об исполнении в возрасте за пятьдесят роли Орленка, сына Наполеона, в пьесе Эдмона Ростана или Джульетты в возрасте шестидесяти четырех лет.

Было ли это актерским подвигом или звездной причудой? Ответа нет: нам-то Гийом Никлу не дает ни малейшего шанса оценить гений актрисы, хотя, возможно, сыгравшая ее Сандрин Киберлен могла достойно выйти в образе Бернар на экранную сцену — но так и не выходит. Где, черт возьми, легендарное сияние ее золотых кудрей, не менее легендарные интонации? Где, наконец, та страсть гибнущих героинь, от которой слабонервные зрительницы рядами валились в обморок с кресел «Комеди Франсез» и двух парижских театров, приобретенных недурной бизнесвумен Сарой?

Есть и другая, не менее интересная для инсценировки версия судьбы Сары. Дочь куртизанки была первым творцом собственной вселенской пиар-компании. Едва ли не первой стала раздавать автографы: этот эпизод в фильме как раз присутствует. Но еще и распивала шампанское, паря над Парижем в корзине воздушного шара. И почти три года «чесала» по миру от Австралии до Техаса: ковбои чуть ли не палили друг в друга, оспаривая последние билеты на выступление Бернар. Но и этой, достойной звания первой французской поп-звезды ипостаси актрисы на экране не найти.

А что же есть?

Есть не фильм, а кулинарное блюдо, изготовленное из ретрокрасивостей и псевдофеминистских актуальностей.

Льнущие к Бернар борзые, ручная рысь и прочие питоны. Подвыпившая Сара просит врача-любовника пришить ей хвост пантеры, на что тот резонно возражает: «Я гинеколог, а не таксидермист». Есть изысканные будуары, гостиные в стиле модерн с витражами, вазами и гобеленами. Булочки со сливками и шикарно двусмысленные приживалки в мужских костюмах.

И еще много-много мужчин — тоже своего рода детали интерьера, делящиеся на две категории.

Одни из них с усами. К этой категории относятся любовники героини — великий драматург Эдмон Ростан (Сильвен Крёзево) и не менее великий актер Люсьен Гитри (Лоран Лафитт). Сара вообще отличалась, мягко говоря, любвеобильностью, что, по мнению Никлу, свидетельствует о протофеминистской прогрессивности ее мышления. Через ее объятия прошли и сам Виктор Гюго, и принц Уэльский (будущий Эдуард VII), и великий трагик Муне-Сюлли, и один из отцов Французской республики Леон Гамбетта.

Свой «донжуанский» список Сара зачитывает гостям с тем же энтузиазмом, с каким хлещет боа по щекам актриску, в которую осмелился влюбиться Люсьен. Не уверен, что это имеет отношение к феминизму: богема во все времена, а тем более в «прекрасную эпоху», так и жила.

Есть еще мужчины безусые, гораздо более симпатичные. Тюфяк Морис, сын Сары, назначенный ею директором своего театра, несмотря на полную бессмысленность и игроманию, дорого обходившуюся маме. И еще Саша Гитри (Артур Мазе), о гении которого мы, слава богу, можем судить не с чужих слов, а по его будущим блестящим фильмам. Впрочем, в фильме Саша сначала еще ребеночек, которого папа везет на бенефис любовницы. А потом — вполне себе вменяемый юноша, умыкнувший у папы любовницу Шарлотту и успевший запечатлеть на кинопленке лучших друзей семьи от Ренуара и Дега до Анатоля Франса и самой Сары.

Никлу добавляет действию щепотку политической актуальности. В конце XIX века французское интеллектуальное сообщество раскололось на противников капитана Дрейфуса, обвиненного в шпионаже, и его защитников, считавших офицера жертвой юдофобии. Еврейка Сара, конечно же, на стороне Дрейфуса, и даже уговаривает Эмиля Золя (Артюр Игуаль) вступиться за жертву с великим манифестом «Я обвиняю». Между тем Морис проклинает предателя Дрейфуса. Идеологический спор завершит швыряние в оппонентов стаканами с водой и примирение на почве злословия по поводу сценических конкуренток Сары. В истории, кстати, так и все обстояло: поругались и забыли.

Антисемиты, впрочем, не дремлют. На вокзале, откуда поезд уносит Сару в мировое турне, на нее набрасывается выродок с тростью. Очередная травма колена, которое Сара уже не раз ранила с детства. Итог — ампутация ноги в 1915 году. Ужас, печаль, мужество.

Проблема лишь в одном. Большинство жителей Земли, знающих имя Сары Бернар, и тем паче зрителей фильма запомнят о ней лишь хирургические подробности — чего она, безусловно, не заслужила.

Михаил Трофименков