Глава «Росатома» назвал «ненаучной фантастикой» передачу ЗАЭС под управление США

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал возможность передачи Запорожской АЭС под управление США «ненаучной фантастикой». Об этом он сообщил журналисту издания Life. Господин Лихачев подчеркнул, что станция находится на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это ненаучная фантастика. Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?» — отметил глава госкорпорации.

Власти Украины потеряли доступ к Запорожской АЭС в марте 2022 года. С тех пор станцию и всю территорию вокруг нее контролирует Россия. 17 марта этого года глава Алексей Лихачев заявил, что напряженность вокруг АЭС не снижается.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого в Вашингтоне заявили, что США готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. В Киеве же заявили, что речь шла об одной атомной станции — Запорожской АЭС.

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».