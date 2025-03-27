В РЖД внесут изменения в документацию по участку ВСМ до границы Ленобласти

ОАО «РЖД» скорректирует документацию по планировке территории для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Речь идет об участке дороги до границы Ленинградской области.

Уведомление о принятии РЖД решения о корректировки проекта опубликовали на сайте Смольного накануне. Срок подготовки документации по планировке участка определен до 25 июня 2025 года. Этим занимается АО «Ленгипротранс», которое осуществляет работой по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга объявило о начале конкурса на эскиз вестибюля станции «Лиговский проспект — 2». Он будет соединен подземным переходом с действующей станцией «Лиговский проспект» и интегрирован в терминал ВСМ.

Татьяна Титаева