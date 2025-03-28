Краснодарский институт культуры вошел в топ агрегированного рейтинга вузов РФ

Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) стал единственным кубанским вузом, вошедшим в премьер-лигу агрегированного рейтинга вузов России. Данные об этом размещены на сайте Агрегатора независимой оценки высшего образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры Фото: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

Всего исследованием было охвачено более 700 национальных вузов. Агрегированный рейтинг рассчитан на основе множества других рейтингов. По итогам оценки, в премьер-лигу вошли 57 из высших учебных заведений. КГИК занял в нем 55-ю строчку. Такой результат Краснодарскому институту культуры обеспечили позиции в рейтинге по данным мониторинга эффективности вузов, рейтинге «Международное признание» и результаты профессионально-общественной аккредитации принесли.

В 1 лигу рейтинга вошли Кубанский государственный и Кубанский государственный аграрный университеты. При этом следует отметить, что для их оценки использовались показатели 13 рейтингов, в то время, как для оценки КГИК — только 7 (для вузов культуры, искусств и спорта) применяется несколько иная методика).

Михаил Волкодав