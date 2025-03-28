С подсудимым нижегородским военкомом расторгли военный контракт

Расторгнут военный контракт с бывшим военным комиссаром по Советскому и Нижегородскому району Анвяром Хусияновым. В Нижнем Новгороде его судили за взятки от призывников, но полковник из-под домашнего ареста самовольно уехал в Волгоград, чтобы завербоваться в добровольческое подразделение для участия в СВО. В итоге его задержали и должны этапировать в Нижний Новгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в военной прокуратуре, при устройстве на службу Анвяр Хусиянов ввел в заблуждение командование мотострелковой бригады, письменно уведомив, что в отношении него не ведется уголовного преследования. После задержания экс-военкома, узнав, что он под судом по уголовному делу, войсковая часть отказалась принимать полковника на службу.

Иван Сергеев