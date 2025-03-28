В России резко выросли продажи мясных консервов

Аналитики Nielsen зафиксировали резкий рост продаж мясных консервов в России: за период с марта 2024 по февраль 2025 года натуральные продажи увеличились на 18,5%, а денежные — на 25%. При этом рыбные консервы, напротив, продолжают терять покупателей (-4,8% в натуральном выражении).

Производство мясных консервов в 2024 году выросло на 4,5% (до 913,3 млн банок), тогда как выпуск рыбных сократился на 6% за пять лет.

При этом потребители переходят на более премиальные мясные консервы: в ассортименте появляются продукты из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты.

Одновременно с ростом продаж выросли и цены: мясные консервы подорожали на 6,55%, рыбные — на 11,12%.

Опрошенные «Ъ» эксперты связывают сдвиг в предпочтениях с несколькими факторами. Среди них рост качества мясных консервов — они перестают ассоциироваться только с тушенкой. Снижением популярности рыбных консервов и конкуренцией с готовой едой, продажи которой выросли на 24%.

Подробнее о рынке консервов читайте в материале «Мясо закупается впрок».