Власти Сочи прокомментировали обрушение потолка в Зимнем театре

В Сочи частично обрушилась штукатурка с фасада Зимнего театра. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. В соцсетях ранее появилась информация о том, что в театре частично обрушился потолок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В результате происшествия никто не пострадал. Доступ к аварийному участку был закрыт еще в 2022 году, когда при обследовании здания выявили первые признаки разрушения. Происшествие не повлияло на функционирование культурного учреждения — все мероприятия проводятся согласно расписанию.

Устранение последствий обрушения запланировано на первую декаду апреля за счет внутренних средств муниципального учреждения. Сейчас готовится необходимая сметная документация.

Зимний театр, построенный в 1937 году, имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Для него уже проведена историко-культурная экспертиза и получено положительное заключение госэкспертизы по комплексной реставрации. На проектно-изыскательские работы из муниципального бюджета выделили 47,4 млн руб. Проектирование осуществлялось с использованием точной 3D-модели театра, что позволило рассчитать объем предстоящих работ и количество необходимых материалов.

Сейчас специалисты согласовывают источники финансирования реставрации здания, стоимость которой оценивается приблизительно в 3,5 млрд руб.

Мария Удовик