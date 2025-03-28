Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам

Второй арбитражный апелляционный суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры о национализации АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС), следует из карточки дела. Активы вернут экс-собственникам предприятия. Накануне, 27 марта, решение официально вступило в силу. В начале 2024 года среди владельцев были указаны Владимир Бажанов, его сын Михаил Бажанов, АО ИЗТС, ООО «Инвестпроект» и ООО «Техинвест».

Ранее Генпрокуратура объясняла изъятие ИЗТС в пользу государства отсутствием разрешения на его передачу Комитетом имущества Ивановской области в 1990-х годах. В иске говорилось, что более 80% акций завода господа Бажановы приобрели незаконно.

В результате Ивановский областной арбитражный суд принял решение передать активы завода в госимущество. 20 сентября прошлого года частные акционеры это обжаловали.

О передаче активов в Росимущество читайте в материале «Ъ» «Изъятие активов берут под контроль».