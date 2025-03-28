За ночь над семью российскими регионами сбили 78 БПЛА
Минобороны сообщило, что за минувшую ночь российские системы ПВО сбили 78 беспилотников. Они были уничтожены над семью регионами России.
32 БПЛА было сбито над Воронежской областью, 19 беспилотников — над Саратовской, 17 — над Курской, шесть — над территорией Белгородской области, два — над Липецкой областью и по одному БПЛА — над территориями Ростовской и Тамбовской областей, сообщили в ведомстве.
Накануне стало известно, что Росгвардия Ростовской области обязала собственников топливно-энергетических комплексов региона усилить охрану своих объектов — в частности установить средства радиоэлектронной борьбы.
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События СВО за март 2025 года
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