Председатель парламента Новосибирской области зарегистрировался на праймериз

Спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив примет участие в праймериз «Единой России» перед очередными выборами парламента региона. Его заявление зарегистрировано в базе данных электронного предварительного голосования (ЭПГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Андрей Шимкив в заксобрании с 2001 года. Депутаты избирали его спикером уже дважды — в 2015 и 2020 годах. В списке кандидатов «Единой России» в 2020 году господин Шимкив занимал третью строчку.

В сентябре 2025 года пройдут выборы депутатов заксобрания и горсовета Новосибирска. К 28 марта число участников ЭПГ в регионе достигло 129 человек.

Валерий Лавский