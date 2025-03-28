Путин поручил выделить средства на воссоздание сгоревшего музтеатра в Хабаровске

Президент РФ Владимир Путин дал поручение о направлении федеральных средств на восстановление сгоревшего музыкального театра в Хабаровске. Это следует из сообщения губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в пятницу, 28 марта.

Здание театра выгорело на площади около 4 тыс. кв. м 3 октября 2024 года. По предварительным данным, причиной пожара стали производимые гастарбайтерами сварочные работы. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону расследуется дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ).

«От имени всех вас, всех ценителей вдохновляющего искусства наших артистов хочу искренне поблагодарить главу государства за отклик на беду Хабаровского края. Огромное спасибо Союзу театральных деятелей России, лично Владимиру Машкову и Валерию Гергиеву — именно они обратились с письмом к Президенту, обосновав необходимость скорейшего решения вопроса»,— написал господин Демешин.

Восстановление объекта культуры оценивается свыше 10 млрд руб. Сколько займут ремонтные работы, неизвестно.

Эрнест Филипповский, Хабаровск