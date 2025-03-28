В Ярославле отложили продажу бывшей поликлиники

В Ярославле продлили сроки продажи здания бывшей первой поликлиники на Московском проспекте. Соответствующее извещение размещено на сайте «Российского аукционного дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Напомним, что объект продают за 96 млн руб. Он находится в аварийном состоянии и с 2023 года законсервирован. Кроме того, здание бывшей поликлиники является объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта».

Торги были объявлены 13 февраля, 27 марта должна была состояться продажа. Однако дату аукциона перенесли. Теперь здание продадут не раньше 24 апреля. Соответственно, продлен и период приема заявок от потенциальных покупателей — до 21 апреля.

Алла Чижова